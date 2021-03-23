Yüz inceltme egzersizleri neler keskin hatlara ulaşmanın 7 yolu!

Kilo vermenize rağmen yanaklarınızdaki fazla yağlardan bir türlü kurtulamıyorsanız haberimiz size göre! İşte yüz incelten 7 egzersiz hareketi!

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Günümüzde yüz şeklinde keskin hatlara sahip olmak daha fazla rağbet görmeye başladı. Yüzünüzde yuvarlak hatlara sahip olsanız da yüz inceltme hareketlerini deneyerek istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz. İşte detaylarıyla yüz incelten yoga hareketleri...

Kaslarınızı ısıtın

İlk olarak yüzünüzdeki tüm kasları ısıtmakla işe başlıyoruz. Dik bir şekide bir sandalyeye oturun ardından yavaş ve sesleri uzatarak "a", "e", "i", "o", "u" seslerini telaffuz etmeye çalışın. Kaslarınızın biraz olsun rahatladığı ve ısındığını hissedene kadar devam edin.

Çenenizi kaldırın

Öncelikle yine bir sandalyede oturmalı ve başınız arkaya doğru eğmelisiniz. Çenenizi mümkün olduğunca kaldırın ve dudaklarınızı mümkün olan şekilde ileri doğru uzatın 10 daniye bekleyin ve bırakın sonrasında bu egzersizi en az 2-3 kez tekrar edin.

Ağzınızı açın

Evet evet yanlış duymadınız ağzınızı açın! Yüznüzdeki tüm kasların çalıştığını ve rahatladığını göreceksiniz üstelik çok basit.

Yanaklar daha sıkı olacak

Yanaklarınızdaki kilodan dolayı sarkma mevcutsa bu egzersiz tam size göre! Ağzınıza derin hava alın ağızınızın içinde dolaştırın ve işlem tamam. Hareketi bir kaç kez daha tekrar edin.

Çene için egzersiz

Alt dudağınızı üst dudağınızın üstüne çıkarın ve burnunuza yaklaştırmaya çalışın. Bu şekilde 15 saniye kadar kalın ve hareketi 5 kez tekrarlayın!

Elmacık kemiklerinizi belirginleştirin

Bu egzersizi günde 10 kere tekrar edin. Yanaklardaki yağlar azalacak ve istediğiniz elmacık kemiklere ulaşacasınız. Hareket de gayet basit yanaklarınızı içeri çekin ve dudaklarınızı büzün. Bu hareket çocukluğumuzdan beri yaptığımız ve bildiğimiz hareket zorlanmayacaksınızdır.

Elmacık kemiğiyle aynen devam

Elmacık kemiklerinizin üzerine parmağınızı koyun ve bu sırada ağzınız açık kalsın parmaklarınızla üzerindeki deriyi göz kenarlarına kadar çekin ve orada 10 saniye bekleyin ardından bırakıp birkaç saniye bekleyip işlemi tekrar etmeye devam edebilirsiniz.