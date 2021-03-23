Altay Bayındır, Avrupa'nın radarında! İspanya ve İngiltere izliyor

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan öğrencisini anlattı. Mustafa Kaplan, İspanya ve İngiltere'den takımlarının Altay Bayındır'ı takip ettiğini söyledi.

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı maçta 6 kurtarışa imza atan Altay Bayındır, kritik gösterdiği performansla bir kez daha beğeni topladı. Derbi sonrası duygusal anlar yaşayan Altay'ın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan öğrencisini anlattı. Akşam Gazetesi'ne konuşan Kaplan, İspanya ve İngiltere'den takımlarının Altay Bayındır'ı takip ettiğini söyledi.

Küme düşmeme mücadelesi verdiği dönemde kaleyi genç eldivene emanet eden Kaplan, eski oyuncusu hakkında övgü dolu sözler sarf etti; "Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum. Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik."

''Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak''

"O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu. Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi. Bu dönemde Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak."

"Volkan'ın katkısı büyük"

"Altay'ın Fenerbahçe dönemindeki başarısında Volkan Demirel'in etkisi çok büyük. Volkan Demirel'in tecrübesinden faydalanıyor. Bu bence çok önemli. Daha iyi olacak. Altay çoğu gün bir çocuk. Bütün hayatı futbol... Futbol dışında ise sürekli kitap okuyan, okumaktan başka bir şey yapmayan, çok düzgün bir ailenin evladı."