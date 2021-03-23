Ersin Destanoğlu'na İtalyan kancası! Derbide takip ettiler

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu, İtalya Serie A ekibi Torino'nun radarına girdi.

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Beşiktaş'ın 20 yaşındaki eldiveni Ersin Destanoğlu için İtalyan takımı devreye girdi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Derbide kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı. Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

Doğan Alemdar da listede

İtalyan ekibinin hedefindeki bir diğer isim de Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar. Torino'lu scoutun, cuma günü oynanan Karagümrük- Kayserispor maçını da tribünden izleyerek Doğan'ı mercek altına aldığı öğrenildi. Bu sezon Süper Lig'de 17 karşılaşmaya çıkan Doğan, 6 maçta rakiplerine geçit vermezken kalesinde 21 gol gördü.