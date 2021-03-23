Robert Lewandowski'ye ülkesinden en prestijli ödül

Robert Lewandowski, ülkesi Polonya'da Cumhurbaşkanlığı Nişanı'yla onurlandırıldı. 32 yaşındaki futbolcu yeni ödülünün ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

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Robert Lewandowski ödül koleksiyonunu ülkesinin en prestijli unvanlarından bir tanesiyle taçlandırdı. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, golcü futbolcuya devlet nişanı taktı. Bu ödül, üstün başarı gösteren askerlere ve ülkesini yurtdışında başarıyla temsil edenlere veriliyor.

Golcü oyuncu ödülle ilgili konuşurken, "Son yıllarda kaç kupa, kaç ödül kazanmış olsam da yalnız kaldığımda bu nişanı düşüneceğim. Bunun tadını çıkartacağım. Ancak şu anda hedeflerim yüksek. Kazandığım başarılara takılı kalamam" dedi.

''Sen dünyanın en iyisisin"

Cumhurbaşkanı Duda, yıldız futbolcunun ulaştığı seviyeye vurgu yaptı ve "Herkes Lewandowski gibi, Cristiano Ronaldo gibi futbol oynayamaz. Sen dünyanın en iyisisin" övgüsünde bulundu.

Yılın futbolcusu seçildi

Robert Lewandowski geçen sezon Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi, Lig şampiyonluğu ve Almanya kupasını kazandı. 32 yaşındaki futbolcu, FIFA ve UEFA tarafından da yılın futbolcusu seçildi.

518 maçta 392 gol attı

Lewandowski, formasını giydiği kulüplerde 518 maçta 392 gol attı. Polonyalı yıldızın ülkesi adına da 88 maçta 55 golü bulunuyor.