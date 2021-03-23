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Fenerbahçe Premier Lig'den getiriyor! Menajeri ile ilk temas

Hücum hattına yaptığı transferlerden verim alamayan Fenerbahçe, Premier Lig'den Joshua King'e talip oldu.

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Fenerbahçe, bir yandan şampiyonluk yarışında devam etmek isterken, bir yandan da gelecek sezon için kollarını sıvamış durumda. En büyük hayal kırıklığını ise Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta yaptı. Genk'te gösterdiği performansla Aston Villa'ya transfer olan yıldız futbolcunun transferi büyük heyecan yaratmıştı.

Bu sezon Samatta - Thiam - Valencia üçlüsünden gol yollarında istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin, rotasını Everton'da forma giyen Joshua King'e çevirdiği ifade edilmişti.

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçeli yetkililer, Joshua King'in menajeriyle ve kendisiyle temasta bulundu. Norveçli oyuncunun menajerine gelen teklifleri değerlendirmesini söylediği iddia edildi.

Rotasını Türkiye'ye çevirebilir
Joshua King'in, şu an için Everton'dan yeni bir kontrat beklediği ifade edilirken, İngiliz ekibinin herhangi bir teklif yapmaması halinde rotasını Türkiye'ye çevireceği kaydedildi.

Kariyerinde Manchester United'a kadar yükselen Norveçli yıldız kariyerinin en parlak dönemlerini AFC Bournemouth forması altında geçirdi. Yıldız futbolcu Bournemouth'ta 184 maçta 54 gol kaydetti.

Ancelotti düşünmüyor
Ancelotti'nin yeni yıl planlarında olmayan Norveçli futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifini incelemek istediği iddia edildi.

Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen 29 yaşındaki forvet 51 maçta forma giydi ve 17 gol kaydetti.

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