'Canım sıkıldı dışarı çıktım Kırmızıya dönsün Antalya'! Bu korona kolay kolay bitmez
ANTALYA'da vakalar iki katına çıktı kent 'kırmızı' şehirler arasına girdi. Ancak bugün Antalya sokaklarından korkutan görüntüler geldi. Canı sıkıldığı için dışarı çıktığını söyleyen vatandaş'ın söyledikleri ise "Korona kolay kolay bitmez dedirtti...
Çok yüksek riskli iller kategorisine giren Antalya’da maskesiz dolaşan insanlar pes dedirtti. Kentin en işlek caddelerinden olan Kapalı Yolda gezen vatandaşın ise kırmızı renge dönen Antalya için yaptığı açıklamalar şaşkınlığa neden oldu. Canı sıkıldığı için dışarı çıktığını söyleyen vatandaş, “Kırmızıya dönsün Antalya. İnsanoğluna az bile” dedi.
Antalya 100 binde 119,18 vaka ile ortalama vaka sayısını ikiye katlarken kent merkezinde maskesiz dolaşan vatandaşlar pes dedirtti. Kapalı yol bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, maskesiz dolaşan vatandaşlara uyarıda bulunarak bilgilendirme yaptı. Kamera ile görüntü alındığı gören maskesiz vatandaşlar, gazetecilere gülerek poz verdi.
Maskesiz olduğu için görüntü alan gazeteciye ise hakaret eden vatandaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Vatandaş, hakaret ettiği gazetecilerden özür diledi.
“Virüs hortluyor mu patlıyor mu biz de bilemedik”
Bu kadar kalabalığın Antalya için normal olduğunu söyleyen vatandaş Ramazan Kunduracı şöyle konuştu: “Valla bu kadar kalabalık olacak. Burası Antalya. Keşke kırmızıya dönmese, vatandaşlar duyarlı olsa. Buralar kapalıydı. Açılınca vatandaşlar gelmeye başladı."