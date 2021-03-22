'Canım sıkıldı dışarı çıktım Kırmızıya dönsün Antalya'! Bu korona kolay kolay bitmez

“Virüs hortluyor mu patlıyor mu biz de bilemedik”

Bu kadar kalabalığın Antalya için normal olduğunu söyleyen vatandaş Ramazan Kunduracı şöyle konuştu: “Valla bu kadar kalabalık olacak. Burası Antalya. Keşke kırmızıya dönmese, vatandaşlar duyarlı olsa. Buralar kapalıydı. Açılınca vatandaşlar gelmeye başladı."