Bomba kulis! Kabine bugün ya da yarın değişiyor hangi bakanlar gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede bir revizyon yapacağı Ankara kulislerinde yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kabinedeki değişiklikler 7-8'i bulabilir.

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AK Parti 7. Olağan Kongresi ile birlike kabinede yapılacak değişikliklerde gündemdeki yerini koruyor. Kabine revizyonu beklentisi olduğunu belirten 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Kabinedeki değişiklik bugün ya da yarın olması beklenen bir durum" ifadesini kullandı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; 24 TV Ankara Temsilcisi Yiğitel, kabine revizyonuna ilişkin şunları söyledi: Kabinedeki değişikliğin bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Bazı bakanlıkların bölünmesi de söz konusu. Buna dair çalışmalar devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bölünebileceğine yönelik çalışmaların devam ettiği konuşuluyor. Fakat kesinleşmiş bir şey yok. Burada amaç bakanlıklardaki çalışmayı hızlandırmak. Zamanlama açısından ise kaynakların bize söylediği eli kulağında, bugün yarın değişikliğin gerçekleşmesi bekleniyor.

''MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklik bekleniyor''

MYK'ya milletvekili alınmamasındaki amaç asli görevlerini yapmaları. Meclis'te çalışsın. O yüzden de parti yönetimi ve kabine herkes kendi profesyonl alanında eş güdümlü çalışsın şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla MYK'da da yüzde 50'nin üzerinde bir değişiklik bekleniyor. Hal böyle olunca genel başkan yardımcılıklarında da bir değişiklik beklentisi var.

"Kabinedeki değişiklik 7-8'i bulabilir"

Kabinedeki değişiklik, eğer bakanlıklarda bölünme olursa 7-8'i bulabileceği konuşuluyor. Öbür türlü 5-6 isimle sınırlı olabileceği ifade ediliyor. Bazı bakanların yer değiştirebileceği konuşuluyor. Buna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan iki gündür yoğun çalışıyor.