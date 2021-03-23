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Moody’s’ten Türk Lirası ve enflasyon uyarısı: Kötü etkileyebilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasının sermaye girişini, Türk Lirası'nı ve enflasyonu kötü etkileyebileceğini belirtti.

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Moody’s, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden almasıyla ülkeye sermaye girişinin muhtemelen tersine döneceğini ve döviz kuru üzerinde yeniden baskı yaratarak daha yüksek enflasyona neden olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Moody’s aynı zamanda, yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu döneminde büyümeyi sağlamak için TCMB’nin politika faizini tekrar enflasyon seviyesinin altına çekebileceğini belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre Moddy’s açıklamasında şunu vurguladı; bu gibi adımlar daha fazla ithalata ve daha yüksek cari açığa neden olabilir. 

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