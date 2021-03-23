Skandal hata Maxim Choupo-Moting'in başını yaktı

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk karşılaşmalar oynanacak. Ancak Kamerun Milli Takımı, Choupo-Moting'i yaşanan bir yanlışlık (!) nedeniyle oynatamayacak.

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Bayern Münih'te Robert Lewandowski ile David Alaba'nın Milli Takımlara gidip gitmemesi tartışılıyordu. Ancak üçüncü vaka Eric Maxim Choupo-Moting'le ilgili yaşandı. Bayern'in doğruladığı olaya göre, Kamuren Futbol Federasyonu'nun oyuncuya göndereceği elektronik posta yanlış bir isme gitti. Olaydan haberi olmayan Moting, bu nedenden dolayı federasyonun davetine yanıt veremedi.

Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Antonio Conceiçao da davetine yanıt alamadığı için oyuncuyu 26 Mart'ta Carpe Verde ve 30 Mart'ta Rwanda ile oynanacak maçların kadrosuna almadığını açıkladı.

Choupo-Moting’in babası ve antrenörü Camille Just Choupo-Moting ise olayı yalanladı ve Afrika ülkesinde yayın yapan Good TV'ye "Federasyon benden olayla ilgili ne yaşandığı hakkında bilgi almak istedi. Bayern'le iletişime geçtim ve kulübe bir davet gelmediğini söylediler" açıklamasını yaptı.

Choupo-Moting oğlununn yanıt vermediği iddialarını yalanlarken, daha sonra Kamerun Futbol Federasyonu'nun Bayern'den daveti yanlış adrese gönderdikleri için özür dilediğini söyledi.

Oğlunun milli takımda oynamaya hazır olduğunu söyleyen Just Choupo-Moting, Bayern'in de davete yeşil ışık yaktığına vurgu yaptı.

Bu olay Choupo-Motting'in kariyerindeki ilk tuhaf değil. 2011'de de Hamburg formasını giyen Moting'in belgeleri arızalı faks makinası nedeniyle Köln'e gönderilememiş ve transferi gerçekleşememişti.