Borsa İstanbul'da sert düşüş! Devre kesici uygulaması yeniden uygulandı

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, BIST 100 endeksi yeni güne de yüzde 5.4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

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BIST 100 endeksi, Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi. BIST 100 endeksi güne yüzde 5.4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti. Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

Borsada devre kesici nedir?

Borsalarda işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi için ani fiyat dalgalanmalarından koruyan sisteme devre kesici denir.

Bir senet fiyatında yüzde 10 yükseliş ya da yüzde 5 düşüş meydana geldiğinde devre kesici müdahil olur ve bütün emirleri iptal eder. Borsada devre kesici uygulaması otomatik olarak devreye girer, manuel bir müdahale gerektirmez.

Otomatik Seans Durdurma Sistemi (Devre Kesiciler) kısaca: Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.