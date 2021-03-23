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Utah Jazz, Ersan İlyasova'nın ilk kez forma giydiği maçta Bulls'u yendi

Anadolu Ajansı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, deplasmanda Chicago Bulls'u 120-95 mağlup etti.

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NBA'e 8 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Jazz, yeni transferi Ersan İlyasova'nın yaklaşık 3 dakika süre aldığı maçta Bulls'u 25 sayı farkla yendi.

Sezonun 31. galibiyetini elde eden Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı, 6 asist, 6 ribauntla oynarken, Rudy Gobert 21 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Bulls'ta Zach LaVine'in 27 sayı, 7 ribaunt ve Thaddeus Young'ın 14 sayı, 9 ribauntluk katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Clippers'tan Hawks'ın 8 maçlık serisine son
Los Angeles Clippers, sahasında Atlanta Hawks'ı 119-110 yenerek rakibinin 8 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

22 sayı geriden gelerek kazanan Clippers'ta Kawhi Leonard 25 sayı, 7 ribauntluk katkı verirken, Terance Mann 21, Luke Kennard 20 sayı kaydetti.

Hawks'ta Trae Young 28 sayı, 8 asist, John Collins ise 23 sayı, 7 ribauntluk performans sergiledi.

Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 105-119

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 103-112

San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 97-100

Houston Rockets-Toronto Raptors: 117-99

Milwaukee Bucks-Indiana Pacers: 140-113

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 132-126

Chicago Bulls-Utah Jazz: 95-120

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 119-110

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