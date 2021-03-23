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İstanbul'da drone destekli uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İSTANBUL'un Tuzla ve Pendik ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen drone destekli eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışmasının ardından savcılık tarafından 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis, Tuzla ve Pendik'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda, drone ile adreslerde keşif yapıldı. Narkotik köpekleriyle gerçekleştirilen aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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