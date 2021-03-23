Emre Belözoğlu'ndan Erol Bulut için şok eden rapor

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. Raporda Erol Bulut ile ilgili şok ifadeler yer aldı.

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Lider Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bardak taştı!. Başkan Ali Koç derbiden sonra teknik direktör Erol Bulut'la ilgili kesin kararını verdi. Genç hoca skorlara göre en geç sezon sonu kesin olarak gönderilecek. Kötü gidişat sürerse operasyon erkene çekilecek.

Listenin ilk sırasında Löw var

Takvim gazetesinin aktardığı habere göre; Haziran ayındaki seçime tek aday olarak girmeye hazırlanan Başkan Ali Koç ardından takımı dünyaca ünlü ve kariyerli bir isme teslim edecek. Listenin ilk sırasında Joachim Löw yer alıyor. Alman hocaya yönetici Selahattin Baki aracılığıyla resmi teklif yapılırken, görüşmeler devam ediyor. Fenerbahçe'nin yeni sezon için listesinde iki önemli teknik adam daha bulunuyor.

2 aday daha var

Bu isimler Hırvatistan'ın başında yer alan Zlatko Dalic ve son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucian Favre… Eğer Löw ikna edilemezse hemen diğer adaylarla temas sağlanacağı öğrenildi. Alman hocaya özellikle Real Madrid'in ilgi gösterdiği öne sürülüyor.

"Futbolcularla iletişimi zayıf''

Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Erol Bulut'la ilgili yönetime bir rapor sunduğu ortaya çıktı. İddialara göre raporda genç hoca ile ilgili şok ifadeler yer aldı. Emre Belözoğlu'nun Bulut'la ilgili olarak, "Futbolcularla iletişimi zayıf. Kendisini iyi ifade edemiyor. Özellikle bazı yabancı futbolcular üzerinde ağırlığı yok. Takımla arasında kopukluk var" dediği belirlendi.

"Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi''

Emre Belözoğlu'nun çok eleştiri alan futbol tarzı için de, "Baskı hissettiği için skor odaklı plan belirledi. Ancak bu plan hem kadro yapısına hem de kulübün gerçeklerine ters geliyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.