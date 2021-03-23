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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu

Demirören Haber Ajansı

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

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TBMM Genel Kurulunda, hakkında 'terör propagandası yapmak' suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, AYM'ye başvurdu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, başvurusu öncesinde HDP Milletvekili Erol Katırcıoğlu ile birlikte geldiği AYM önünde açıklama yaptı. 

''Son durak burası"
Gergerlioğlu, "Arkamızda Enis Berberoğlu'na adaletli bir karar veren bir mahkeme var. Ben de o mahkemeden adalet bekliyorum. Son durak burası" dedi.

Dilekçeyi mahkemeye teslim etti
Gergerlioğlu, daha sonra milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemiyle hazırladığı dilekçeyi mahkemeye teslim etti.

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