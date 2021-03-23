Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası Başkanı açıklaması: Ona iftira atanların bir çoğu da onun öğrencisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, piyasalarda yaşanan dalgalanmalarla ilgili olarak "Çok ciddi spekülasyon yapılıyor" dedi. "Gazeteciden Merkez Bankası başkanı yaptılar" iddiasına tepki gösteren Bulut, "televizyonda ona iftira atanların gazeteci diyenlerin bir çoğu da onun öğrencisi" ifadelerini kullandı.

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Merkez Bankası başkanının değişimi sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Döviz kurunda dalgalanmalar oldu. Bu geçici bir süreç mi? Piyasalar rayına oturacak mı? Döviz kurundaki anlık dalgalanmaların perde arkasında neler var? Merkez bankasında yeni dönemde neler bekleniyor? Faizlerde düşüş olur mu? İş dünyasının beklentileri neler? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu..

"Hepimiz aynı gemideyiz"

Her şeyden önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum biraz önce sayın Merkez Bankası Başkanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim açıklamış olduğu yapmış olduğu açıklamanın üzerinden bir kere daha geçip bazı soruları ben de kendisine sordum yayında daha net açıklayabilmek için. Çünkü inanılmaz bir şekilde spekülasyon yapılıyor. Sabah bakıyorum haberlere eski parti kurmuş bakanlar, siyasetçiler, bazı gazeteciler, kara pazartesi, kara Salı, kara Çarşamba… Yani bu ülke bizim ilk önce onun altını çizerek söyleyeyim. Bu ülkede bir kara pazartesi olursa hiç kimsenin işine yaramaz. İş yerleri, çalışanlar, esnaf sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bu topraklarda yaşayacağız hep birlikte. Bu tip spekülasyonları yapan arkadaşlar lütfen vicdanen bir oturup düşünsünler.

"Yurt dışından doları zorladılar"

Ne oldu? O gece 8.48'e kadar yurt dışından doları zorladılar Uzak Doğu piyasalarında şu an itibariyle 7.75'i görüyorum ben önümdeki ekranda. Yani 7.50'lerde zaten daha önce dengelenmişti. Tekrar oralara doğru bir geri çekilme söz konusu.

"Ülkeye zarar vermek adına"

Sayın Merkez Bankası Başkanı yaptığı açıklamada şunun altını net olarak çizdi. Herhangi bir olağanüstü toplantıyla, herhangi bir kısa vadeli faiz değişikliği olmayacak dedi. Bu çok önemli çünkü bunu da ciddi anlamda speküle ediyorlar. Yine sadece işi ortalığı karıştırmak olan profesör unvanını taşıyan bir arkadaş var YouTube videolarında sürekli bu şekilde spekülasyonlar yapıyor. O diyor ki toplantı yapılacak faiz 10 puan indirilecek o zaman ne olacağını hepimiz göreceğiz. Bunların hepsi tamamen uydurulmuş, bunların hepsi tamamen başkaları tarafından hiçbir bilgi sahibi olmadan sadece ülkeye zarar vermek adına ortaya atılmış teorilerdir veya bilgidir diyemeyeceğim cümlelerdir. Çok net olarak Merkez Bankası Başkanımızın yapmış olduğu açıklama ortadadır. O gece ertesi gün bankalarla yaptığı toplantılarda söylediği ortadadır.

"Ona iftira atanların hepsi"

Diyorlar ki gazeteciden Merkez Bankası başkanı yaptılar. Burada herkesi vicdana davet ediyorum. Sayın Merkez Bankası Başkanımız 32 yaşında özel bir balkanın genel müdür yardımcısı oldu. Kendisini çok eskiden tanırım. 32 yaşında bir bankanın genel müdür yardımcısı oldu. Türkiye'de 32 yaşında genel müdür yardımcısı olmak imkansızdır neredeyse. Kamu bankasında demiyorum, özel bir bankada oldu. Yıllarca Bankacılık Enstitüsü'nde ders verdi. Doçentliğini, profesörlüğünü aldı ve televizyonda ona iftira atanların gazeteci diyenlerin bir çoğu da onun öğrencisi.

"Bütün piyasa bunu bilsin"

Lütfen bu ülkeye zarar vermeyin. Bu ülkeye zarar vermek için kara pazartesi, kara salı, yok spekülasyon, yok sermaye çıkışı, yok sermaye dondurulması…Bakın çok açık ve net sayın Merkez Bankası Başkanımızdan da aldığım bilgi kendi açıkları bir kere daha doğrulattım. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı sıfatıyla net olarak söylüyorum bütün piyasa bunu bilsin herhangi bir olağanüstü adım, herhangi bir olağanüstü hareket olmadı, olmayacak. Yapılan bütün spekülasyonlar tamamen yalan üzerine kurulmuştur. Serbest piyasa koşullarından Sayın Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığından itibaren ortaya koyduğu tavırla asla taviz verilmeyeceğini her zaman söyledi. Serbest piyasa koşullarından asla taviz verilmeyecek.