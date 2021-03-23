Antalya'daki acı olay! DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı döktü

ANTALYA'da denizde bulunan erkek cesedinin, üniversite öğrencisi Ramazan Özkan'a ait olup olmadığının belirlenmesi için annesi Sebihan Özkan'dan alınan DNA örneği eşleşti. Yakınlarının yardımı ile ayakta duran Sebihan Özkan, "Gitti Ramazanım gitti" diye gözyaşı döktü.

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Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında, 19 Mart günü saat 13.00 sıralarında tekne ile gezenler, denizde erkek cesedi gördü. İhbar üzerine İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Cesedi karaya çıkaran ekipler, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi morguna, daha sonra Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

DNA örneğiyle belirlendi

Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde 11 Mart'ta ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendirilen cesetle ilgili gencin yakınları teşhis için çağrıldı. Aile ilk başta cansız bedenin üzerindeki kıyafetlerin Ramazan Özkan'a ait olduğunu, yüzünün ise benzediği yönünde beyanda bulundu. Yapılan ilk incelemenin ardından cesede DNA testi yapılmasına karar verildi.

'Gitti Ramazanım'

Dün anne Sebihan Özkan'dan alınan DNA örneği eşleşince, cesedin Ramazan Özkan'a ait olduğu kesinleşti. Bugün Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Sebihan Özkan ve yakınları, gencin cenazesini morgdan aldı. Ramazan Özkan'ın cenazesinin, yapılan işlemlerin ardından Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

Yakanlarının yardımıyla güçlükle ayakta duran anne Özkan, "Gitti, Ramazanım gitti" diye gözyaşı döktü.