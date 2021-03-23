BIST 1.353
DOLAR 7,91
EURO 9,52
ALTIN 439,09
HABER /  SPOR
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Ali Palabıyık'a Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde görev

Anadolu Ajansı

Ali Palabıyık, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İtalya-Kuzey İrlanda maçını yönetecek

Abone ol

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, İtalya ile Kuzey İrlanda arasında 25 Mart Perşembe günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Parma kentindeki Ennio Tardini Stadı'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ferdi Kadıoğlu milli takım için kararını veriyor
Galatasaray'da büyük operasyon! 7 isim yolcu
23 ülke askıya almıştı! ABD'den AstraZeneca aşısının deney sonuçlarına ilişkin açıklama
Olay yeri Aydın! Tartıştığı babasını tüfekle vurarak öldürdü
Japonya'dan tatile geldiği Türkiye'de başına gelmeyen kalmadı: 100 bin dolar çaldırdı
Osmaniye'de dehşet! Barışmak istediği eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken ilk NATO ziyaretinde "birlik" vurgusu yaptı
Antalya'daki acı olay! DNA uyuştu, annesi 'Gitti Ramazanım' diye gözyaşı döktü
Yiğit Bulut'tan Merkez Bankası Başkanı açıklaması: Ona iftira atanların bir çoğu da onun öğrencisi
Süleyman Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: Haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık
Yorumlar