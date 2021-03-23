Ali Babacan'dan eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal ile ilgili bomba iddia

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal'ın, '130 milyar dolarlık rezerv kaybıyla' ilgili araştırma talimatı verdiği için görevden alındığı iddiasının bir rivayet olarak konuşulduğunu söyledi.

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FOX TV'de İsmail Küçükkaya’nın “Çalar Saat” programında dikkat çeken açıklamalar yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, “Bu doğruysa, çıkıp birileri açıklasın, yanlışsa da birileri açıklasın” çağrısı yaptı.

"Ülkenin 130 milyar dolarlık rezervini erittiler"

Babacan, dün partisinin 1. Olağan Aksaray Merkez İlçe Kongresi'nde dile getirdiği, eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla ilgili rivayetler sorulduğunda şu ifadeleri kullandı: 130 milyar dolarlık rezerv kaybı Türkiye tarihinde olmayan bir şey.

2018 Haziran seçimlerinden sonra taraflı Cumhurbaşkanı ve akraba bakan bu ülkenin 130 milyar dolarlık rezervini erittiler. Bununla ilgili hiçbir yerde hiçbir açıklama yok… Tamamen karanlıkta yapılan döviz satış operasyonları bunlar.

"Bununla ilgili bir raporlama yapalım" talimatı

Arkadaşlarımızın aldığı duyumlara göre, bir önceki Merkez Bankası başkanı, ki devlet tecrübesinden, devlet geleneğinden gelen bir arkadaşımız, bu çok sorulunca ‘Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Bununla ilgili bir raporlama yapalım’ diye bir araştırma, bir çalışma talimatı vermiş. Bunun da hükümet tarafında rahatsızlıklara sebep olduğu düşünülmüş ve böyle bir sebep de konuşuldu.

"Yaptığımız görüşmelerde böyle rivayetler duyduk"

Merkez Bankası başkanı görevden alındıktan sonra hafta sonu yaptığımız görüşmelerde böyle rivayetler duyduk. Olayı yaşayanlardan direkt duyduğumuz bir konu değil... Biz bu soruyu soruyoruz. Eğer ‘Yok böyle bir şey’ diyorlarsa, çıkıp ‘Yok’ desinler. Eğer varsa da o zaman bunu bütün toplum bilsin.”