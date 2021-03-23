Yer en çok vaka görülen Samsun! Covid-19'a karşı 'muska' türedi

'Kırmızı' illerin başında gelen Samsun'da, kendisini din görevlisi olarak tanıtan kişiler, Covid-19'dan korunmak isteyen vatandaşların dini duygularını suistimal ederek para karşılığı 'koronavirüs muskası' yazmaya başladı. Durumla ilgili Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk konuştu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova oldu. En çok vakanın görüldüğü ilk 3 il Karadeniz Bölgesi’nden çıktı.

Haftalık verilere göre; Samsun, her 100 bin kişide 508,97 vaka ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. 3 haftadır vaka sayısında zirvede olan Samsun’da, koronavirüsten korunmak isteyen bazı vatandaşların, kendilerini din görevlisi olarak tanıtan kişilerce 'koronavirüs muskası' adı altında muska yazıp para alarak dolandırdığı belirtildi.

Son günlerde kentte ‘koronavirüs muskası’ adı altında temin edilen muskaların yayıldığına dikkat çeken Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, vatandaşları uyardı.

22 yıldır metafizik üzerine araştırmalar yaptığını söyleyen Şentürk şunları söyledi: Maalesef son zamanlarda ‘korona muskaları’ türedi. İnsanlar zaten koronavirüsten dolayı dışarı çıkmaya korkuyor, bu durum ayrıca bir panik havasına da neden oluyor. Ama dolandırıcılık sistemi de buradan besleniyor, yeni olaylar neyse anında bir dolandırıcılık sistemi uygulanıyor."

"Koronayı düzeltirim' diyen şarlatanlar ortaya çıktı"‘Koronayı düzeltirim’ diyen çeşitli şarlatanlar ortaya çıktı. Mesela son zamanlarda boşanma olayları çok, ‘gideni geri getirme’ gibi olaylara şahit oluyoruz. Bu tür olaylara kesinlikle ve kesinlikle inanmayınız. Korona muskası diye bir şey yoktur.

Kuran-ı Kerim’i okuyabilirsiniz, dua edebilirsiniz ama bu tıbbi bir sorundur. Bizler de bilinmeyenleri araştırmaya çalışıyoruz. İnsanlarımız okusalar ‘korona muskası’ diye bir şeyin olmadığını bilecekler. Bir sağlık problemi olduğunda Peygamber Efendimiz, doktorlara yönlendirmiştir. Halkımız bu yönde dolandırılmasın, halkımızın bilinçlenmesini istiyorum. Bu tür dini suiistimal eden şarlatanlara prim vermeyelim"