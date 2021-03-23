Covid-19'a yakalanan usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber
69 yaşındaki usta oyuncu Nuri Alço koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlayan usta isim hastaneye kaldırıldı.Abone ol
Usta oyuncu Nuri Alço'nun koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Alço, hastaneye kaldırıldı. 69 yaşındaki Nuri Alço'nun bir haftadır Covid-19 salgınıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Nuri Alço'nun eşi Burcu Sezginoğlu, "Herkülüm benim... Sen benim nefesimsin. Az kaldı iyileşmene aşkım" diyerek sevenlerinden dua istedi. Yeşilçam'ın kötü adamı olan Nuri Alço, 40 yılı aşkın oyunculuk kariyerinde 80'den fazla dizi ve filmde rol almıştı.
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