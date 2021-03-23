İran'da katliam gibi kaza! Üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Yer en çok vaka görülen Samsun! Covid-19'a karşı 'muska' türedi

Sert dalgalanan dolar/TL cep yakıyor! Dolar ne kadar oldu? Son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısında son haftada en çok artan iller ve en çok azalan illeri açıkladı