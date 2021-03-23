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İran'da katliam gibi kaza! Üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

İRAN'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan ile Haş kentleri arasındaki yolda 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı. 

Zincirleme kazanın, hatalı sollama yapan otomobilin düzensiz göçmen taşıyan başka bir otomobile çarpmasıyla meydana geldiği aktarıldı.

Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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