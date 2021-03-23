BIST 1.378
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 441,43
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken sözler

Sporting ile sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Fransız oyuncu Valentin Rosier, "Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum” dedi. 

Abone ol

Beşiktaş’ın Fransız sağ beki, beinsports Fransa kanalına açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın sezon sonuna kadar Sporting Lizbon’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcunun gelecek planları arasında Portekiz’e geri dönmek yok.

Sporting ile sözleşmesinin devam ettiğini söyleyen Fransız oyuncu, "Geleceğim konusunda henüz karar vermedim ama Portekiz’e dönmeyi düşünmüyorum” dedi. 

Rosier’in, kariyerine Beşiktaş’ta devam edip etmeyeceği ise sezon sonu netlik kazanacak.

Siyah Beyazlılar'la ilgili olarak ise rosier; "Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağım sezon sonu belli olacak. Şimdilik şampiyonluk mücadelesine odaklandım. Son maçımızda Fenerbahçe ile berabere kaldık. Galatasaray'dan 3 puan öndeyiz. Heyecanlı ve keyifli bir şampiyonluk yarışının içindeyiz” ifadelerini kullandı. 

Bu sezon Beşiktaş’ta 26 maça çıkan Fransız sağ bek, 2 gol attı, 5 asist yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sakın bu kurdan dolar almayın! Ekonomi Profesörü Emre Alkin'den dolar analizi
Dolar ne kadar artacak? Piyasa uzmanlarının dolar tahminleri
İstanbul'da kameraya bakınca fark etti! Hırsızın pişkin hali pes dedirtti
Artı TV’de protokol krizi! 50’den fazla gazeteci ve çalışan işsiz kalabilir
Bayer Leverkusen'de Peter Bosz dönemi sona erdi
Covid-19'a yakalanan usta oyuncu Nuri Alço'dan kötü haber
İran'da katliam gibi kaza! Üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan'dan eski Merkez Bankası başkanı Naci Ağbal ile ilgili bomba iddia
Sinop'ta hobi olarak denize dalıp 51 kilo çıkardılar! Gören şaştı kaldı
Yer en çok vaka görülen Samsun! Covid-19'a karşı 'muska' türedi
Yorumlar