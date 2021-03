Sakın bu kurdan dolar almayın! Ekonomi Profesörü Emre Alkin'den dolar analizi

Türkiye ekonomisinde yaşanan dalgalanma sonrası dolardaki yükseliş ve piyasalardaki endişe durumu vatandaşında kafasını karıştırdı. Ekonomi Profesörü Emre Alkin, dolar analizi yaptığı son videosunda soğukkanlı olunması çağrısında bulundu.

Youtube kanalında piyasalardaki son durumu yorumlayan Ekonomi Profesörü Emre Alkin, dün atmış olduğu tweetle vatandaşı uyarmış ve bu fiyatlardan 'sakın dolar almaya kalkmayın' çağrısı yaparak soğukkanlı olmakta fayda olduğuna dikkat çekmişti.

Tasarruflar böyle eriyor

Vatandaşların dalgalanma sonrası panik halinde hareket etmesinden duyduğu endişeyi belirten Alkin şöyle konuştu; ''Dün Dolar kurunu 8,39 veya 8.40 da görüp de satın almaya kalkanlar olur diye korkmuştum. Çünkü tasarruflar böyle eriyor. Her zaman anlatıyoruz diyoruz ki hızlı yükselişler, çok sert yükselişlerin hemen ardından aşağı doğru gevşeme geliyor Eğer illa çok meraklıysanız buraları değerlendirin diye. Dolar kuru yukarıda olduğu sürece enflasyon yükselecek. Enflasyon yüksek olduğu sürece de faiz yükselecek. Meseleleri özümserken kendi cebinizden bakmayın memleketin cebinden bakın.''

Biz ne yapalım diyenlere

''Bir kere yatırımlarını çoktan yapmışsan buradan bunları bozmanın bir anlamı yok. Altın yatırımcısına ne diyordum piyasalar her zaman fırsat sunar. Şunu bilmelisiniz ki Türkiye Cumhuriyeti her an her saat her saniye bir şey olmaya gebe. Sabırlı olacaksınız. Ben altını bilmem kaç liradan aldım satamadım vesaire endişesi duymaya gerek yok. Bakın birden altın kaç lira oldu.

Dolar altını da sürüklüyor

Döviz kuru ile beraber yükseldi satmak istiyor musunuz. Bu arada şunu söyleyeyim altının fiyatı yurt dışında düşük olabilir ama Türkiye'de dolar bir anda roket gibi yükselince Gram Altını da beraberinde sürüklüyor. Onun da altını çizmek lazım. Dolayısıyla her zaman aktif takip lazım. Belli ki döviz kurlarının bu gidişatını yatıştıracak bazı sözler gelecek.

Hızlı yükselişlerde döviz almayın

Para kaybetmek istemiyorsunuz anlıyorum ama panik halinde yapılan işlemlerden para kaybedersin. Ne diyorum hızlı yükselişlerde döviz almayın. Bekleyin bir sakinleşsin bir otursun piyasa, piyasa oturmadan işlem yapmayın''