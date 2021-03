Dolar 8 lira olur mu? Kur yine kritik eşikte saat 15.00'te 7.92'ye çıktı

TÜRKİYE Merkez Bankası Başkan değişikliği dolardaki dalgalanmayı etkilemeye devam ediyor. Borsa bugün iki kez işlemlere ara verirken dolar kuru 7.91'i zorluyor.

Merkez Bankası'ndaki sürpriz başkan değişikliği kararının ardından sert hareketlerin yaşandığı piyasa bugün ekonomi yönetiminden gelecek olası yeni açıklamaları ve Hazine ihalelerini takip ediyor. Haftaya 8,47'den başladıktan sonra günü 7,80'in altında kapatmayı başaran dolar/TL, kritik haftanın ikinci gününde 7,85 -7.92 aralığında seyrediyor. Euro/TL ise 9,45 - 9.50 aralığında hareket ediyor.

Saat 15.20 dolar ve euro

Öğle saatlerinde aşağı yönlü hareket gösteren dolar öğleden sonra yine rotasını yukarı doğru çevirdi. Dolar saat 15.00'dan itibaren 7.92'den satılmaya başladı.



Dolar 8 lira olur mu?

Finansal Yatırım Uzmanı Songür Ulus, doların bugünkü durumundan çok cuma günü yapacağı kapanışa bakmak gerektiğini söylüyor. Songör Ulus, dolar kaç lira olur sorusuna şöyle yanıtlıyor:

-Çarşambadan sonraki günlerde ve özellikle hafta sonu kapanışını 7,7405 üzerinde yaparsak muhtemelen dolar yeni bir zirve için ( 8,80-9,25 arası ) yola çıkmış olacaktır. Şahsi görüşüm bu bölgenin yani 7,7405 in bu hafta sonu kapanışı itibari ile aşılamayacağı yönündedir.

Bu kurdan dolar almayın

Ekonomi Profesörü Emre Alkin de bu seviyelerde vatandaşın panik halinde dolar almaması gerektiğini söylüyor. Alkin şu tavsiyelerde bulundu:

-Para kaybetmek istemiyorsunuz anlıyorum ama panik halinde yapılan işlemlerden para kaybedersin. Ne diyorum hızlı yükselişlerde döviz almayın. Bekleyin bir sakinleşsin bir otursun piyasa, piyasa oturmadan işlem yapmayın''

Doları ve altını satmalı mı?

''Bir kere yatırımlarını çoktan yapmışsan buradan bunları bozmanın bir anlamı yok. Altın yatırımcısına ne diyordum piyasalar her zaman fırsat sunar. Şunu bilmelisiniz ki Türkiye Cumhuriyeti her an her saat her saniye bir şey olmaya gebe. Sabırlı olacaksınız. Ben altını bilmem kaç liradan aldım satamadım vesaire endişesi duymaya gerek yok. Bakın birden altın kaç lira oldu.