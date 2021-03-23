Fatih Altaylı'dan 'Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması' yorumu: Kıskançlıktan çatlıyorum

Gazeteci Fatih Altaylı, "Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamle" düşüncesini dile getirdi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, BloombergHT'de katıldığı Spor Saati programında spor gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yayımladığı bildiriye değinen Altaylı, "Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklamasını önünde eğilerek alkışlıyorum, Türkiye'deki yobazlığa ve alçaklığa karşı önemli bir hamledir" ifadelerini kullandı.

"Kıskançlıktan çatlıyorum"

"Nasıl ki herkes bir gün Merkez Bankası başkanı olacaksa, herkes bir gün Galatasaray başkanı da olacak" diyen Altaylı, "Fenerbahçe’ninki çok güzel bir açıklama, kıskançlıktan çatlıyorum benim kulübümün yüreği bunu yapmaya yetmediği için" açıklaması yaptı.

"Kulübün duyarlılık göstermesi benim hoşuma gitti"

Galatasaray'da yaklaşan seçimlerle ilgili görüşlerini dile getiren Altaylı, Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi hakkındaki bildirisi için de "Özellikle kadınlara yönelik şiddetin önlenmesinde erkeklerin özellikle takip ettiği bir kulübün duyarlılık göstermesi benim hoşuma gitti" diye konuştu.