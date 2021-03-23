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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Ekran görüntüsü sızdı! İşte Whatsapp'ın kullanıcılarını sevindirecek yeni özelliği

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliğinin ekran görüntüsü medyaya sızdı. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar ses kaydı halinde gönderilen mesajların oynatma hızı ayarlanabilecek.

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Teknolojik gelişmeler konusunda sızdırdığı haberlerle bilinen WABetaInfo, WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri ortaya çıkardı. WABetaInfo tarafından paylaşılan blog yazısına göre WhatsApp'ın, henüz geliştirilme aşamasında pek çok yeni özellik de bulunuyor. Sitede paylaşılan bilgilere göre WhatsApp, kullanıcılarına sesli mesajlarda 1x, 1.5x ve 2x oynatma hızları sunacak. Bu, sesli mesajların daha hızlı veya daha yavaş dinlenebileceği anlamına geliyor. 

Yakın zamanda duyurulacağı düşünülen özelliğin kısa sürede beta kullanıcılarının beğenisine sunulması, sonrasında ise hem iOS hem Android cihazlardaki aplikasyonlara yüklenmesi bekleniyor. Öte yandan yayınlanan mesajların anında silinmesi gibi bazı özelliklerin hemen desteklenmeyebileceği ve eksik özelliklerin sonunda beta programı sırasında etkinleştirileceği söyleniyor.

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