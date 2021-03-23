Bursa bu gece kara teslim oluyor 2 gün sürecek hava raporu açıklandı

BURSA 'da kar yağışı bugün gece yarısından itibaren başlıyor. Kar yağışı çarşamba ve perşembe günü hız kesmeden devam edecek.

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Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Bursa'ya kar yağışı getiriyor. Bursa'da akşam saat 18.00'dan itibaren sulu kar yağışı başlayacak ve gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün sitesinden yayınladığı tahmine göre Bursa'da 10 santim civarında bir kar yağışı bekleniyor.

Bursa saatlik hava durumu

Bursa'da saat 18.00'dan itibaren başlayacak sulu kar yağışı gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığı 0 dereceye inecek.

Bursa'nın 5 günlük hava durumu

Bursa'da kar yağışı 24 Mart 2021 çarşamba günü aynı hızla devam edecek. Perşembe günü de Bursa'da kar yağışı kesilmeyecek. 2 günlük kar yağışının ardından cuma günü kar bitiyor. Cumartesi pazar hava sıcaklığı hızlı bir artışla bahar havasını yaşatacak.