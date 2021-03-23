BIST 1.378
DOLAR 7,88
EURO 9,40
ALTIN 441,43
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Bursa bu gece kara teslim oluyor 2 gün sürecek hava raporu açıklandı

BURSA 'da kar yağışı bugün gece yarısından itibaren başlıyor. Kar yağışı çarşamba ve perşembe günü hız kesmeden devam edecek.

Abone ol

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgası Bursa'ya kar yağışı getiriyor. Bursa'da akşam saat 18.00'dan itibaren sulu kar yağışı başlayacak ve gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nün sitesinden yayınladığı tahmine göre Bursa'da 10 santim civarında bir kar yağışı bekleniyor. 

Bursa saatlik hava durumu
Bursa'da saat 18.00'dan itibaren başlayacak sulu kar yağışı gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığı 0 dereceye inecek. 

Bursa'nın 5 günlük hava durumu

Bursa'da kar yağışı 24 Mart 2021 çarşamba günü aynı hızla devam edecek. Perşembe günü de Bursa'da kar yağışı kesilmeyecek. 2 günlük kar yağışının ardından cuma günü kar bitiyor. Cumartesi pazar hava sıcaklığı hızlı bir artışla bahar havasını yaşatacak. 

İlgili Haberler
Ankara için meteorolojiden kar uyarısı akşam başlıyor yarın çok kuvvetli olacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji 35 il için turuncu kodlu uyarı verdi! İstanbul'da gün boyu yağış olacak Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mide yanmasına ne iyi gelir alkali besinler tüketin!
İsmail Kartal Erzurumspor'un başına geçiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok sert İstanbul Sözleşmesi tepkisi: 42 milyon kadına ihanet
Adnan Oktar koronavirüse yakalandı! Karantina koğuşuna kaldırılan Oktar'ın sağlık durumu nasıl
Trabzon'da genç kızı dayısı rehin aldı ağzında torpil patlatmakla tehdit etti
Beyin embolisinden hastanelik olmuştu! Selim İleri'nin son durumu açıklandı
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek
İstanbul'da oğlunun odasına girdi hayatının şokunu yaşadı! 10 tane...
Musa Malik Yıldırım'dan olay çıkış: HDP'ye gerek yok DEVA var
Valentin Rosier, Beşiktaş'ta kalacak mı? Dikkat çeken sözler
Yorumlar