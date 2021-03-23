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Mide yanmasına ne iyi gelir alkali besinler tüketin!

Yemek yedikten sonra ortaya çıkan mide yanması oldukça can sıkıcı bir sağlık sorunu. Peki mide yanmasına hangi besinler iyi gelir? Yanıtı haberimizde!

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Bazı besinlere midenin verdiği tepki olarak oluşabilen bir durum olan mide yanması, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Mide yanması sorunu için yapılabilecek ilk çözüm yanmaya neden olan besinlerin tüketmeyi bırakmaktır. Peki mide yanması neden olur? Nasıl geçer? Bu soruların yanıtı haberimizin devamında...

Mide yanması neden olur?

Genel olarak mide yanması, mide ekşimesi mide asidinin yemek borusundan yukarıya çıkmasından kaynaklanır. Normalde yiyecek ve içecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye geçer. Yemek borusunu mideye bağlayan kaslı bir halka bu akışın tek yönlü olmasını sağlar. Mide yanması, bu tek yönlü sistem başarısız olduğunda ve mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi durumunda ortaya çıkar. Mide yanması, göğüs kemiğinin arkasında spazm ya da keskin bir ağrı, yanma hissi olarak da hissedilebilir. 

Mide yanması belirtileri neler?

Mide yanması birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürebilir, belirtileri şunları içerir:

Genellikle yemekten sonra ortaya çıkan ve geceleri ortaya çıkabilen göğüste yanma hissi
Yanmanın zaman içinde göğüsten ağza doğru yükselmesi ve bazen de boyun ve ağızda hissedilmesi
Uzanırken veya eğilirken şikayetin artması
Ağızda acı veya asidik tat
Yiyeceklerin göğsünüze veya boğazınızın alt kısmına sıkışmış olduğu hissi

Mide yanmasına ne iyi gelir?

Lifli yiyecekler;

- Yulaf ezmesi, kuskus ve esmer pirinç gibi tam tahıllar
- Tatlı patates, havuç ve pancar gibi sebzeler
- Kuşkonmaz, brokoli ve yeşil fasulye gibi yeşil sebzeler
- Bezelye, enginar, bakla

Alkali yiyecekler;

- Muz
- Kavun
- Karnabahar
- Rezene
- Fındık

Su içeren besinler;

- Kereviz
- Salatalık
- Marul
- Karpuz
- Et suyu bazlı çorbalar
- Bitki çayı

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