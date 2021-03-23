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Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka genel müdürleriyle görüşecek

Cumhurbaşkanı kararıyla Naci Ağbal'ın yerine Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Şahap Kavcıoğlu, yarın Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle bir araya gelecek.

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Merkez Bankası'nda yapılan değişiklik sonrası döviz kuru yükselişe geçince tartışmaları da beraberinde getiren yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, çalışmalarına başladı.

Pazar günü Bankalar Birliği yönetiminde yer alan bankaların genel müdürleri ile görüşen Kavcıoğlu, yarın da Bankalar Birliği yönetimi dışındaki bankaların yöneticileriyle buluşacak. Görüşmeye katılım bankaları genel müdürleri de katılacak.

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