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İstanbul'da oğlunun odasına girdi hayatının şokunu yaşadı! 10 tane...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da 28 yaşındaki oğlunun odasına giren anne, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin odasında yaklaşık 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uykuya daldı. Sabah uyanan anne Aydoğan, oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz şekilde yattığını gören anne ve babası sağlık ekiplerini aradı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Annesinin feryadı yürekleri dağladı
Gencin ölüm nedeni yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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