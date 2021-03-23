Musa Malik Yıldırım'dan olay çıkış: HDP'ye gerek yok DEVA var

DEVA Partisi tarafından kesin ihraç istemiyle Genel Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım'dan olay çıkış... Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yıldırım, ”Kurulduğu günden bugüne çizgisine ve söylemlerine baktığımızda HDP’ye gerek yok DEVA var..” ifadelerini kullandı.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım, Genel Başkan Ali Babacan'a ve parti politikalarına yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Babacan’ın HDP ile görüşmesini ve Anayasa hakkındaki söylemlerini de eleştiren Yıldırım kesin ihraç istemi ile Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti.

Partisine yönelik tepkileri ile gündemde olan Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Kurulduğu günden bugüne çizgisine ve söylemlerine baktığımızda HDP’ye gerek yok deva var..." ifadelerini kullandı.