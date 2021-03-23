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Esnaf ile zabıta sopalı demirli kavga etti kan aktı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf arasında kavga çıktı. Olayda, 3 zabıta memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikayet üzerine sanayi sitesi içerisinde, minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi. Ekiplerin, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesindeki esnaf duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada, zabıta  ekipleri ile site esnafı arasında kavga çıktı.

Sopaların ve demir sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

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