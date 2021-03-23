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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
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Jandarma yasadışı sitelere geçit vermedi! Yüzlercesine erişim engeli geldi

BURSA’da jandarma ekipleri tarafından, yasadışı bahis siteleri, müstehcenlik içerikli web siteleri ve terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen web sitelerine erişimlerin engellendiği duyuruldu.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son zamanlardaki faaliyetlerini paylaştı. Yurt dışı kaynaklı yayın yapan 381 yasadışı bahis ve 129 müstehcenlik içerikli web sitesinin, BTK’ya (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı) bildirilerek erişim engelinin  sağlandığı belirtilen açıklamada, “Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 6 web sitesi ile 21 adet video içeriği tespit edilerek mahkeme kararıyla söz konusu web sitesi ile video içeriklerine erişim engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama (Phishing) yöntemiyle vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışan 2 web sitesi USOM’a (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bildirilerek erişim engellenmesi sağlanmıştır. 4-5 sosyal medya hesabı kullanıcısına da tehdit, hakaret, terör örgütü propagandası ve kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan işlem yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

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