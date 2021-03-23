Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a 'gizli anlaşma' çağrısı: Türkiye için namus meselesi, bu belgeyi açıklayın
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Luther Powell ile 2003 tarihinde yaptığı iddia edilen anlaşmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Perinçek, yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın 'Türkiye için namus meselesi' olduğunu söyledi.Abone ol
Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003 yılında Dışişleri Bakanı iken eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı anlaşmanın belgelerini açıklaması çağrısında bulundu.
"Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli"
Yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın "Türkiye için namus meselesi" olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi: Sayın Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğu var. Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli. Buradan talepte bulunuyorum. Bu anlaşma Özden Örnek'te vardı. İtiraf etti, 'var bende' dedi. Bize verecekti, vermedi. Çocukları da vermiyor ve ayıp ediyor. Başka komutanlarda da vardı.
Hangi maddeler var?
T24'ün haberine göre Perinçek, Gül ile ABD arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın bazı maddelerini de "Ortadoğu'daki rejimler değiştirilecek. PKK yasallaştırılacak. Rauf Denktaş etkisi Kıbrıs'tan temizlenecek. Türkiye topraklarında özerklik ilan edilecek" diye sıraladı.
'Her yaptığımı açıklayamam ki' demişti
O dönem Dışişleri Bakanı olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, söz konusu anlaşmayla ilgili 23 Mayıs 2003 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Sedat Sertoğlu'na verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: Ben bu gezileri yapmadan önce, şimdi senin oturduğun koltukta (Eliyle koltuğa vurdu) ABD Dışişleri Bakanı Powell oturuyordu. Onunla 2 sayfalık 9 maddelik bir plan üzerinde anlaştık. Ama ben her yaptığımı kalkıp açıklayamam ki... Powell Suriye'ye giderken de benimle konuştu. Gizli olan bir sürü gelişme var..