Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a 'gizli anlaşma' çağrısı: Türkiye için namus meselesi, bu belgeyi açıklayın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Luther Powell ile 2003 tarihinde yaptığı iddia edilen anlaşmayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Perinçek, yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın 'Türkiye için namus meselesi' olduğunu söyledi.

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Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2003 yılında Dışişleri Bakanı iken eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile yaptığı anlaşmanın belgelerini açıklaması çağrısında bulundu.

"Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli"

Yapılan anlaşmanın devam ettiğini ve bunu açıklamanın "Türkiye için namus meselesi" olduğunu belirten Perinçek, şunları söyledi: Sayın Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğu var. Bu anlaşma bütün belgeleriyle ilan edilmeli. Buradan talepte bulunuyorum. Bu anlaşma Özden Örnek'te vardı. İtiraf etti, 'var bende' dedi. Bize verecekti, vermedi. Çocukları da vermiyor ve ayıp ediyor. Başka komutanlarda da vardı.

Hangi maddeler var?

T24'ün haberine göre Perinçek, Gül ile ABD arasında yapıldığı iddia edilen anlaşmanın bazı maddelerini de "Ortadoğu'daki rejimler değiştirilecek. PKK yasallaştırılacak. Rauf Denktaş etkisi Kıbrıs'tan temizlenecek. Türkiye topraklarında özerklik ilan edilecek" diye sıraladı.