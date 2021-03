COVID 19’a yine Türk imzası

Son dönemde sağlık, sigorta, tarım ve dijital iletişim alanlarında yatırımlarına hız veren BUBA Ventures yeni yatırımı ile bilim dünyasında çığır açmaya hazırlanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ve son olarak BUBA Ventures ile önemli bir iş birliğine imza atan Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç, “Pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından bağımsız neredeyse herkesi her gün test edip, test sonuçlarına anında ulaşmamız lazım. Geliştirdiğimiz DeTaiL cihazı bunu başarmayı hedefliyor. Bizim amacımız eve kapanmak yerine gittiğimiz her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test yapabilmek. Ama bu test şu an var olan bütün testlerden daha hassas, özgül, hızlı ve düşük maliyetli” dedi.

Kaliforniya’nın en önemli biotech ağlarından biri olan Biocom tarafından bioteknoloji sektörüne yön veren 40 yaş altı en etkili 10 isim arasında gösterilen Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç 2016 yılında kurduğu Innovasion Labs’in 2019 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan iki firmadan birisi olan ve DNA dizileme ve genetik alanındaki teknolojiyi geliştiren Sarmal’ın bu bölünmeden sonra aktif olarak yatırım almaya başladığını vurguladı.

Pandemiyi kontrol altına alacak bir proje

Bu noktada BUBA Ventures ile yollarının kesiştiğini ifade eden İnanç Ortaç, BUBA Ventures’ın yatırımı sayesinde bir seneden kısa bir sürede pandemiyi kontrol altına almaya yönelik çok önemli bir projeyi prototip aşamasına getirdiklerini kaydetti. İnanç Ortaç, pandeminin ortaya çıkmasıyla test yöntemlerindeki önemli bir boşluğu fark edip, pandemiyi kontrol altına alabilecek çalışmayı geliştirmek üzerine yoğunlaştıklarını söyledi.

“Hedefimiz eve kapanmak yerine, her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test olabilmek”

Sarmal’ın CSO’su İnanç Ortaç; “Şu an elimizdeki tüm yöntemler pandemiyi çok geriden takip ediyor. Bu yöntemler arasında tüm test metotları, aşı ve tedavi yöntemlerini sayabiliriz. Bizim pandeminin önüne geçebilmemiz için semptomlarından bağımsız neredeyse herkesi her gün test edip test sonuçlarına anında ulaşmamız lazım. Sarmal’da geliştirdiğimiz DeTaiL cihazı bunu başarmayı amaçlıyor. Bizim hedefimiz eve kapanmak yerine, gittiğimiz her yerde her an ateşimizi ölçer gibi test olabilmek. Ama bunu başarmak için testin güvenirliğinden ödün veremezsiniz. Bizim geliştirdiğimiz bu test şu an var olan bütün testlerden daha hassas, özgül, hızlı ve düşük maliyetli” dedi.

“Pandemi bize çok şey öğretti”

COVID 19’a yönelik yeni mutasyonların da ortaya çıktığını ifade eden İnanç Ortaç, bu mutasyonlara karşı aşı ve tedavilerin etkisinin tartışıldığını söyledi. Ortaç, virüsteki bu değişimin takibinin de çok önemli olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti: “Bunun için de yine büyük ölçekte bir tarama gerekli. İşte bu noktada Sarmal’in diğer bir teknolojisi, “FLASH”, devreye giriyor. Virüsteki genetik değişimleri popülasyon ölçeğinde saptayarak, DeTaiL ve qPCR gibi tekniklerin arayacağı dizilerin tespit edilmesini sağlıyor. Var olan teknolojiler buna cevap vermekten çok uzak. Bu bağlamda Sarmal şu anki pandeminin kontrolünün sağlanması ve bir daha böyle bir pandeminin gerçekleşmemesi için gerekli olan anahtar teknolojileri geliştiriyor. Eğer bu pandemi başlamadan elimizde DeTaiL ve FLASH teknolojileri hazır olsaydı, bu pandemi daha birkaç kişiye yayılmadan kontrol altına alınabilirdi. Bu pandemi bize birçok şey öğretti. Bütün bunların tekrar yaşanmaması için ne olması gerektiğini artık daha iyi biliyoruz. Biz de bu vesile ile bu yöndeki aktivitemizi arttırdık ve artık yakın zamanda kullanıma ulaştırmak için uğraşıyoruz”.