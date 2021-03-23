Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı
ANTALYA'da 34 yaşındaki Rabia'yı cezaevinden çıkan kocası öldürdü. Katil kocaya arkadaşları destek çıkarken kendisi de karşılık verdi. Rabia'nın ise vurulmadan önce karakolda olduğu ortaya çıktı.
Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.
Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.
Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.