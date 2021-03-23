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Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

ANTALYA'da 34 yaşındaki Rabia'yı cezaevinden çıkan kocası öldürdü. Katil kocaya arkadaşları destek çıkarken kendisi de karşılık verdi. Rabia'nın ise vurulmadan önce karakolda olduğu ortaya çıktı.

Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

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Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H.B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia D. ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı.

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Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia D.'yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

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Antalya'da Rabia'nın katili kocasına adliye önünde arkadaşları destek çıktı

 Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia D. tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. 

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