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Kayseri'de mezar odalarında rezalet görüntüler! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu

KAYSERİ'de Yılanlı Dağı'ndaki yeraltı yapılarını talan eden defineciler, yüzlerce yıllık yeraltı odasında alem yaptıkları ortaya çıktı.

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Kayseri'nin Melikgazi İlçesinde bulunan bin 700 metre rakımlı Yılanlı Dağında Seygalan mevkiinde bulunan tarihi yapılar define avcılarının hedefi oldu. Çok sayıda noktada kazı yapan define avcılarının yeraltında bulunan sığınaklara ulaşarak talan ettikleri ortaya çıktı. Yüzyıllar önce halkın saldırılardan korunmak için yeraltına inşa ederek horasanla sıvadığı sığınakların girişine ulaşmaya çalışan define avcılarının dağın bir çok noktasını köstebek gibi kazdıkları ortaya çıktı. 

Yeraltına metrelerce inerek tarihi mezar odalarına giren define avcılar mezarları da talan etti. Mezar taşlarına kadar söken define avcılarının çoğu zaman yıkarak girdikleri mezar odaları, yağan yağmur ve kar nedeniyle zarar görüyor. Kanun tanımaz define avcılarının hazine bulma hayaliyle talan ettikleri tarihi yapılarda alem yaptıkları da ortaya çıktı. 


"İçerisinde alem yapmışlar"
Sabah'ın haberine göre bölgede bulunan ağıllarının temizlemeye gittiği sırada bir çok yerin kazılarak tarihi yapılara girildiğini gören çiftçi Ömer Dede; "Biz baharla birlikte hayvanlarımızı bu bölgeye getiririz. O yüzden önceden gelip ağılların temizliğini yapmak istedim. Ancak bir çok yerin kazıldığını fark ettim. Define avcıları metrelerce kazı yaparak yeraltı sığınaklarına girmişler. Sığınağa girdiğimde en acı olanı define avcıları bu tarihi yapıları talan ettikleri gibi birde içerisinde alem yapmışlar. Sığınacakta çok sayıda sutyen ile içki şişeleri buldum. Bu tarihe yapılan bir saygısızlıktır kazı yapmak için birde bin 400 yıllık dut ağaçlarına zarar vermişler" diye konuştu.

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