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Birleşmiş Milletler’den HDP'li Gergerlioğlu ve İstanbul Sözleşmesi için çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönülmesi için Ankara'ya çağrı yaptı. Açıklamada, muhalif siyasetçilerin ve aktivistlerin gözaltına alınmasından endişe duyulduğu da belirtildi.

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Reuters'ta yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye'ye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararından geri dönme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell yaptığı açıklamada, "belli belirsiz terör tanımlı suçlamaların" muhalif siyasetçilerin ve aktivistlerin 'eleştirel olarak algılanan seslerini bastırmak adına' öne sürüldüğünü söyledi.

Throssell, muhaliflerin gözaltına alınmasından endişe duyulduğu da belirtti. 

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