BIST 1.375
DOLAR 7,89
EURO 9,42
ALTIN 439,20
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Vakalar arttı! Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

ADIYAMAN Valiliği kentte pozitif vaka sayısının artması ile birlikte kentte 145 evde karantina uygulanması kararı aldı.

Abone ol

 Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 145 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son 2 günde farklı mahallelerdeki 145 evde karantina uygulanmaya başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
50 yıldır ilk kez böyle bir şey yaşadı! Adana'da duyanlar çarşıya akın etti
Trabzon'da genç kızı dayısı rehin aldı ağzında torpil patlatmakla tehdit etti
Kayseri'de mezar odalarında rezalet görüntüler! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu
ABD Güney Çin Denizi'nde Çin ile resif gerginliği yaşayan Filipinler'i desteklediğini açıkladı
Mersin'de kilosu 30 liraya satılıyor! Duyanlar ormana koştu
Konya'da park tartışmasında kadının kaburgasını kırdı! O akademisyene 1 yıl 10 ay hapis
Dolar 8 lira olur mu? Kur yine kritik eşikte saat 15.00'te 7.92'ye çıktı
Rusya'da bombardıman uçağı düştü: 3 ölü
Fatih Altaylı'dan 'Fenerbahçe'nin İstanbul Sözleşmesi açıklaması' yorumu: Kıskançlıktan çatlıyorum
COVID 19’a yine Türk imzası
Yorumlar