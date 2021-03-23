Vakalar arttı! Adıyaman'da 145 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
ADIYAMAN Valiliği kentte pozitif vaka sayısının artması ile birlikte kentte 145 evde karantina uygulanması kararı aldı.Abone ol
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, son 2 günde 145 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda son 2 günde farklı mahallelerdeki 145 evde karantina uygulanmaya başladı.