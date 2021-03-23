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Kocaeli'de sokakta başından vurarak öldürdü! Savunması pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de sokakta sohbet eden kişilerin üzerine ateş ederek 1 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaralayan Doğan Karadağ, savunmasında “Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum” dedi.

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Gültepe Mahallesi’nde 10 Kasım 2019 günü meydana gelen olayda, Alim Kazancı motosikletiyle evine giderken arkadaşlarını gördü. Arkadaşlarının yanında duran Kazancı, sohbet etti. Konuşma seslerinden rahatsız olduğu ve alkollü olduğu öğrenilen Doğan Karadağ, silahla ateş ederek Alim Kazancı’yı silahla başından vurarak öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.

Olay sonrası kaçan Doğan Karadağ, yakalanıp, tutuklandı. Karadağ hakkında, 'Basit yaralama,' 'kasten öldürme,' 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma veya bulundurmak’ suçlarından dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Doğan Karadağ, SEGBİS ile mahkeme salonuna bağlandı. Doğan K., "Olay kaza ile oldu. Kaderden başka bir şey diyemiyorum. Bu hususun gözetilerek karar verilmesini istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Çok pişmanım. Olay kazadır" dedi. Mahkeme heyeti, Doğan Karadağ’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı dava kapsamında 'Suç sonrası yardım etmek suretiyle kayırma' suçlamasıyla yargılanan Cihat A. ve Mustafa A.'ya 2 yıl, Nurten A. ve Hüseyin Ö.'ye de 10'ar ay hapis cezası verildi.

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