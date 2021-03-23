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Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı

Gazeteci Levent Gültekin'e televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi tutuklandı.

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Gazeteci Levent Gültekin, 8 Martta bir televizyon programının canlı yayınına katılmak için gittiği Bakırköy'de yaklaşık 20 kişinin saldırısına uğramıştı.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu akşam saatlerinde 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine getirildi.

2 şüpheli tutuklandı
Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'ri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

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