Fiorentina'da Prandelli dönemi sona erdi

İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'da Cesare Prandelli dönemi sona erdi. Prandelli istifa etti, kulüp de istifayı kabul etti.

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İtalya Serie A'da geçen hafta sonu evinde Milan'a mağlup olan Fiorentina'da teknik direktör Cesare Prandelli, görevinden istifa etti.

Kasım ayında takımın başına geçen 63 yaşındaki teknik direktörün futbol dışı nedenlerden dolayı istifasını verdiği öne sürüldü. Mor Menekşeler'i sezon sonuna kadar Giuseppe Iachini çalıştıracak.

İtalya Milli Takımı'nın yanısıra 2014 yılında da bir süre Galatasaray'ı çalıştıran Prandelli'nin istifasını Fiorentina kabul etti. İtalyan ekibi, futbol dışı nedenlerden dolayı istifa geldiğini doğruladı ve üzülerek kararı kabul etmek zorunda kaldıklarını duyurdu.