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Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

AVUSTRALYA meclisi tecavüz skandalıyla sarsılıyor. Avustralya'da cinsel içerikli görüntülerin sızdırılması ülkede büyük şok yarattı.

Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

Son dönemde taciz ve tecavüz skandallarının gündeme geldiği Avustralya'da, mecliste hükümet için çalışan bir grup erkeğin sohbet grubunda cinsel içerikli görüntü ve videolar paylaştığına dair iddialar ortaya atıldı. 

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Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

Avustralya basını, bir grup erkeğin, kadın milletvekillerinin masalarının da alet edildiği müstehcen fotoğraf ve videoları paylaşmak için bir sohbet grubu kurduğu iddialarını yayımladı.

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Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

Avustralya medyasındaki habere göre, görüntüler kovulan bir Liberal Parti personeli tarafından ifşa edildi. 

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Avustralya meclisinde tecavüzler ifşa oldu mecliste skandal patladı!

Parlamento Binası'nda kaydedilmiş bir dizi fotoğraf ve videolar sızdırılarak The Australian ve Channel 10 kanalına verilirken iddialar, tüm dünyada büyük tepkiyle karşılandı.

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