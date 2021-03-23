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Rabobank'ın dolar/TL analizi korkuttu çift hanelere ulaşabilir

Dolar kuru 8 TL sınırında. Piyasalarda sert dalgalanmalar sürerken Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, "Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir ve çift hanelere ulaşabilir" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının yankıları sürmeye devam ediyor. Hafta sonundaki sürpriz değişiklik sonrası dolar kuru sert bir şekilde yükseldi.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 7.21 TL ile kapatan kur, haftanın ikinci gününde 7.89 TL seviyelerinde.  Piyasalardaki bu dalgalanma sonrası gözler ekonomistlere çevrildi. 

Ağbal'ın görevden alınması yatırımcıları şaşırttı

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, Naci Ağbal'ın görevden alınmasının yatırımcıları şaşırttığını belirterek Türk Lirası görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberg HT’ye konuşan Piotr Matys, Dolar/TL ’nin çift hanelere ulaşarak tüm zamanların rekor seviyesine çıkabileceğini belirtti.

"Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir"

Matys “Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını bekliyordum fakat bu her zaman kısa vadeli bir düzeltme olacaktı. Dolar/TL bütün zamanların rekor seviyesine çıkabilir ve çift hanelere ulaşabilir” diyen konuştu.

"Yatırımcının güveninin kazanılması için bir şeyler yapılması gerekiyor"

Yatırımcıların sürekli yüksek enflasyon gibi konuların nasıl çözüleceğiyle ilgili sorular sorduğuna değinen Matys, “Yatırımcıların güveninin kazanması için Erdoğan ve hükümetinin bir şeyler yapması gerekiyor.” dedi.

Cumaya kadar Türk lirasının en fazla getirisi olan para birimi olduğunu söyleyen Matys, "yatırımcılar çıkış yayıp başka yerlerde fırsat arayacaklardır" diye konuştu.

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