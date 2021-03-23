Şenol Güneş-F.Bahçe iddialarına net yanıt

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım sorumlusu Selim Soydan, 2022 Dünya Kupası Elemele Grubu'nda Hollanda maçı öncesinde A Milli Takım hakkında açıklamalar yaptı.

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Selim Soydan, Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği ile ilgili iddialar için ise ''Şenol hoca başladığı işi yarım bırakmaz. Sözleşmesinin sonuna kadar A Milli Takımımız'da kalacaktır'' şeklinde konuştu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Selim Soydan, A Milli Takım'da futbolcular arasında çok iyi bir hava olduğunu söyledi.

"Oyuncular arasında büyük rekabet var"

Hollanda maçı değerlendirmesi yapan Soydan, "Oynadığımız takım çok güçlü bir takım. Bizim takımımız çok iyi bir takım. Şenol Hoca, Milli Takım'ı sahaya çok iyi hazırlıyor. Oyuncular arasında büyük bir rekabet var. Bu çok iyi bir şeydir. Skor tahmini yapamam; ama biz kazanacağız. Bundan eminin ve biz bu gruptan lider çıkacağız" dedi.

Norveç maçı neden Malaga'da?

Selim Soydan, ''Biz bu gruptan lider çıkacağız. Hedefimiz belli. Bunu yapabilecek güce sahibiz. Norveç maçıyla ilgili bir oyun yapılıyor gibi geliyor bana. Onlar Cebiltarık'la oynuyorlar, hemen yanıbaşındaki Marbella'da kamp yapıyorlar. Marbella'ya 45 dakika uzaklıktaki Malaga'da bizimle oynayacaklar. Biz ise Hollanda'yla oynadıktan sonra, 5 saat yolculuk yapıp Malaga'ya gidiyoruz. Onlar pandemiyi gerekçe göstererek, Norveç'e dönmüyorlar. Yani bizim eşit olmayan koşullarda maçlara çıkmamız için ellerinden geleni yapıyorlar'' dedi.

Şenol Güneş, Fenerbahçe'nin başına geçecek mi?

Şenol Güneş'in Fenerbahçe'nin başına geçeceği ile ilgili iddialar için ise ''Şenol hoca başladığı işi yarım bırakmaz. Sözleşmesinin sonuna kadar A Milli Takımımız'da kalacaktır'' şeklinde konuştu.

"İnandığı oyuncuyu bırakmaz"

Teknik direktör Şenol Güneş'e övgü dolu sözlerde bulunan Soydan, Beşiktaş'ta istediği kadar forma şansı bulamasa da A Milli Takım kadrosuna Dorukhan Toköz'ün neden seçildiğini şu sözlerle anlattı:

"Şenol Hoca bir öğretmen. İnandığı oyuncuları çabuk bırakmaz. Dorukhan Toköz'ü ortaya çıkaran Şenol Hoca'dır."