BIST 1.377
DOLAR 7,87
EURO 9,40
ALTIN 436,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Kocaeli'de yük gemisinde 3 ton 860 kilogram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı

KOCAELİ'de polis ekiplerince gümrüklü alandaki yük gemisine düzenlenen operasyonda 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinasyonunda Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrüklü alandaki bir gemiye operasyon düzenledi.

Operasyonda bir konteynere gizlenen 119 çuval içinde 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yurt dışından getirilen ve yurt dışına çıkarılmaya çalışılan uyuşturucu maddenin karton rulolarla gizlendiği ve moloz kalıntısı süsü verilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Dedektör köpeklerin koku almasını önlemek için de bazı çuvallara nane yerleştirildiği tespit edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ne Suriye'deki saldırılara dair Türkiye'nin endişeleri iletildi
Gram altın 600 liraya çıkacak! Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi 'bekleyin' dedi
Karısı kocasını kadınla aldattı! Mahkemenin kararı şok etti
Cem Adrian'ın babası hayatını kaybetti kanser tedavisi görüyordu
Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! İkisi de tutuklandı
Karaman'da devrilen traktör babanın ölümüne neden oldu kızı yaralı
Rabobank'ın dolar/TL analizi korkuttu çift hanelere ulaşabilir
Erzurumspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
Levent Gültekin'e saldırıda 2 şüpheli tutuklandı
Yorumlar 1 yorum