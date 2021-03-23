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Konya'da çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı

KONYA'nın Meram ilçesinde evinin sokağında oynayan 5 yaşındaki çocuk, bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayı öğrenen anne ve yakınları sinir krizi geçirdi.

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KONYA'nın Meram ilçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokak'ta oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, henüz belirlenemeyen nedenle çöken briket bahçe duvarının altında kaldı.

Çevredekilerin yıkıntının arasından çıkardığı kız çocuğuna ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekibinin bir süre ambulansta müdahaleyi sürdürdüğü küçük kız kurtarılamadı.

Olayı öğrenen anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Ümmü Nigar Yurduseven'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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