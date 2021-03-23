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Adana'da yaşlı çifti öldüren öğrencileri çıktı! Sebep de 7 bilezik

ADANA'da emekli Mehmet Fevzi Atay (70) ve Elif Atay (69) çiftinin evlerinde öldürüldüğü olayda hırsızlık şüphesi doğru çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evde kimse yokken içeri girip 7 bileziği çaldığı, bu sırada eve gelen Atay çifti ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi.

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Olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen Elif Atay'dan hafta sonu haber alamayan çocukları, il dışında yaşadıkları için mahalledeki yakınlarına durumu bildirip, kontrol etmelerini istedi. Çiftin eve gelen yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen jandarma ekipleri eve girdiğinde Atay çiftinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaşlı çiftin tabanca ile başlarından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Atay çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarmanın evde yaptığı araştırmada Elif Atay'a ait altın bileziklerin yerinde olmadığı tespit edildi.

7 bilezik çalmışlar
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak A.Ü., O.Ü., A.A. ile E.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev boşken içeriye girip 7 altın bileziği aldıkları, bu sırada eve dönen Elif ve Mehmet Fevzi Atay ile karşılaşınca tabancayla vurarak öldürdükleri belirtildi. 

Şüphelilerden ikisinin emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencileri olduğu, ayrıca Elif Atay'ın bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı atlattığı öğrenildi. Şahısların, uyuşturucu bağımlısı oldukları öne sürüldü.

4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alındığı, şüphelilere ise çelik yelek giydirildiği görüldü.

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