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Fatih Terim, 'hakaret' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i ve yardımcısı Ümit Davala'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 19.03.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü ÜMİT DAVALA'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 23.03.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "

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