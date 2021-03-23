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HABER /  GALATASARAY
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İngiltere basını Galatasaray'ın Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığını iddia etti

Football Insider adlı İngiliz internet sitesi, Galatasaray'ın Leeds United ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladığını iddia etti.

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İngiltere'den Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Football Insider adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray, Leeds United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile ön sözleşme imzaladı.

Alioski, bir süredir Leeds United ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapıyordu. Leeds ile anlaşma sağlayamayınca Galatasaray'ın daha önceden de ilgilendiği Makedon futbolcu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

4 yıllık Leeds United kariyeri bu yaz sona erecek yıldız futbolcu, aralık ayında BBC'ye verdiği röportajda, "Leeds'te kalırsam çok mutlu olurum" açıklamasını yapmıştı.

Alioski bu sezon Leeds United formasıyla 27 Premier Lig maçına çıktı ve 2 gol kaydetti.

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